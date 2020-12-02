Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).

— Не ожидала такого результата. Матч не получился от слова совсем. «Локомотиву» не хватало скорости, допускали очень много ошибок. На мой взгляд, произошла недооценка соперника. Команда не смогла настроиться на матч должным образом. Когда были матчи с «Атлетико» и «Баварией», настрой у ребят был совершенно другой. Все эти факторы привели к поражению.

Я не сидела в раздевалке, но мне кажется, что ничего из того, что говорил Николич, не удалось выполнить. Игроки просто устали, у наших команд нет привычки играть на несколько фронтов. (Владимир Пушкарев)