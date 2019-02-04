СМИ: Нойер может пропустить матч против "Ливерпуля"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, возможно, пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Об этом сообщает Liverpool Echo.

Вратарь ранее пропустил матч чемпионата Германии против "Байера". До этого он получил травму большого пальца руки. Срок восстановления пока неизвестен. Как отмечает издание, участие голкипера в игре с "Ливерпулем" под вопросом. В матче с "Байером" (1:3) в воротах сыграл Свен Ульрайх.

- Я не могу сказать точно, сколько он пропустит, - отметил главный тренер "Баварии" Нико Ковач. - Если я скажу, что он выбыл на пять месяцев, это вызовет большой шум. Если скажу, что на пять дней, все подумают, что все не так плохо. Мануэль испытывал боль, иначе он сыграл бы.

32-летний Мануэль Нойер в текущем сезоне в 28 матчах за "Баварию" пропустил 26 мячей и 11 раз отыграл "на ноль". Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля.