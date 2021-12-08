Симеоне назвал отличной игру «Атлетико» против «Порту»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Порту» (3:1) в Лиге чемпионов отметил, что доволен лидерскими качествами своих игроков.

«Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все труднсоти, с которыми столкнулись. Врсалько и Кондогбиа показали сыграли выше всяких похвал. «Порту» хватало ничьей, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличные игру и работали как одно целое», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.