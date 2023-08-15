«Рейнджерс» и ПСВ пробились в финал квалификации Лиги чемпионов

«Рейнджерс» на выезде сыграл вничью с «Серветтом» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

Первая игра между командами завершилась победой клуба из Глазго со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) «Рейнджерс» вышли в финал квалификации ЛЧ.

В другом матче ПСВ обыграл «Штурм» со счетом 3:1 и по сумме двух встреч (7:2) пробился в следующий раунд турнира.

В финале квалификации ЛЧ «Рейнджерс» сыграют с ПСВ.