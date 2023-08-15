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Сегодня, 23:28

«Рейнджерс» и ПСВ пробились в финал квалификации Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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ПСВ обыграл «Штурм» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.
Фото AFP

«Рейнджерс» на выезде сыграл вничью с «Серветтом» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

Первая игра между командами завершилась победой клуба из Глазго со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) «Рейнджерс» вышли в финал квалификации ЛЧ.

В другом матче ПСВ обыграл «Штурм» со счетом 3:1 и по сумме двух встреч (7:2) пробился в следующий раунд турнира.

В финале квалификации ЛЧ «Рейнджерс» сыграют с ПСВ.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
15 авг, 21:30. Stade de Geneve (Женева)
Серветт Ж
1:1
Рейнджерс
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
15 авг, 21:30. Merkur Arena (Грац)
Штурм
1:3
ПСВ

Источник: Таблица ЛЧ
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Рейнджерс
ФК Штурм
0
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