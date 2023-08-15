«Копенгаген» по пенальти обыграл «Спарту» в отборе Лиги чемпионов

«Копенгаген» в гостях обыграл «Спарту» в серии послематчевых пенальти в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 3:3 (4:2 пен). Первая игра завершилась вничью — 0:0.

Команды завершили основное время второго матча вничью 1:1. В дополнительное время «Копенгаген» и «Спарта» забили по два гола. У датского клуба отличился дублем Виктор Классон.

«Копенгаген» в финале отбора ЛЧ сыграет с «Ракувом».

«Брага» в гостях разгромила «Бачка-Тополу» — 4:1. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальского клуба.

В финале отбора «Брага» сыграет с победителем матча «Панатинаикос» — «Марсель».