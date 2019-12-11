Шоу поиздевался над Лукаку после вылета «Интера» в Лигу Европы
03:50
«Интер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянская команда заняла третье место в группе и сыграет весной в Лиге Европы.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу в Twitter поиздевался над бывшим одноклубником Ромелу Лукаку. «Добро пожаловать обратно», — написал англичанин.
Luke Shaw qui se paye Romelu Lukaku. ? pic.twitter.com/Z8t6gP5B3O— Actu Foot (@ActuFoot_) December 11, 2019
Напомним, в прошлом сезоне Лукаку играл за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, а летом перешел в «Интер».
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...