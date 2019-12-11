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Шоу поиздевался над Лукаку после вылета «Интера» в Лигу Европы

03:50
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«Интер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянская команда заняла третье место в группе и сыграет весной в Лиге Европы.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу в Twitter поиздевался над бывшим одноклубником Ромелу Лукаку. «Добро пожаловать обратно», — написал англичанин.

Напомним, в прошлом сезоне Лукаку играл за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, а летом перешел в «Интер».

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