"Шериф" обыграл "Сабуртало", но выбыл из Лиги чемпионов

"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб.

Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Сабуртало" (Грузия) – "Шериф" (Молдавия) – 1:3 (0:3)

Голы: Латифи, 3 (0:1). Палчич, 8 (0:2). Тамбе, 11 (0:3). Ролович, 59 (1:3).

Предупреждение: Палчич, 12.

Удаление: Палчич (Шериф), 73.

Судья: Орел (Чехия).

16 июля. Тбилиси. Стадион "Mikheil Meskhi".