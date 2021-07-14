Загребское «Динамо» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
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Загребское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Хорватская команда переиграла исландский «Валюр».
Следующим соперником «Динамо» станет «Омония». первый матч состоится на поел соперника 20 июля, а ответный — 27-го.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Ответный матч
«Валюр» (Исландия) — «Динамо З» (Хорватия) — 0:2 (0:1)
Голы: Иванушеч, 31 (0:1). Оршич, 89 (0:2).
Первый матч — 2:3.
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