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Загребское «Динамо» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

00:56
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Загребское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Хорватская команда переиграла исландский «Валюр».

Следующим соперником «Динамо» станет «Омония». первый матч состоится на поел соперника 20 июля, а ответный — 27-го.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Ответный матч

«Валюр» (Исландия) — «Динамо З» (Хорватия) — 0:2 (0:1)

Голы: Иванушеч, 31 (0:1). Оршич, 89 (0:2).

Первый матч — 2:3.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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