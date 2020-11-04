«Севилья» — «Краснодар»: все голы матча
Все голы матча группового турнира Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар».
На 17-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет ударом со штрафного.
? Шапи. Штрафной. Красота!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020
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На 21-й минуте с пенальти результат удвоил Маркус Берг.
Гол Маркуса Берга с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/22MnLZFnsi
Иван Ракитич на 42-й минуте сократил отставание хозяев в счете.
Редкий случай, когда забивает футболист с именем Иван, а в России этому не рады ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020
? Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/x8O6vq74Su