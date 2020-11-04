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«Севилья» — «Краснодар»: все голы матча

4 ноября 2020, 23:57
«Севилья» — «Краснодар». Фото ФК «Севилья».
«Севилья» — «Краснодар». Фото ФК «Севилья».
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Все голы матча группового турнира Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар».

На 17-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет ударом со штрафного.

На 21-й минуте с пенальти результат удвоил Маркус Берг.

Иван Ракитич на 42-й минуте сократил отставание хозяев в счете.

Севилья — Краснодар

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