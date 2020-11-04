Редкий случай, когда забивает футболист с именем Иван, а в России этому не рады ?



? Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/x8O6vq74Su