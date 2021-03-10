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Сержиу Оливейра признан лучшим игроком матча «Ювентус» — «Порту»

02:38
9 марта. &quot;Ювентус&quot; - &quot;Порту&quot; - 3:2. Сержиу Оливейра празднует гол. Фото Twitter
9 марта. &quot;Ювентус&quot; - &quot;Порту&quot; - 3:2. Сержиу Оливейра празднует гол. Фото Twitter
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Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим игроком матча ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:3). Он оформил дубль и помог своей команде выйти в 1/4 финала благодаря голам на выезде.

«Эта награда для всей команды. Мы заслужили ее за все, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.

Ювентус — Порту

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