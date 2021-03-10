Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим игроком матча ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:3). Он оформил дубль и помог своей команде выйти в 1/4 финала благодаря голам на выезде.

«Эта награда для всей команды. Мы заслужили ее за все, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.