Сержиу Консейсау: "Учитывая наши потери, важно выбрать правильную стратегию на матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау - о матче с "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- "Ливерпуль" играет на высочайшем уровне каждую неделю. У нас несколько другая ситуация, хотя я ко всем командам отношусь с уважением. Учитывая силу оппонента, наши кадровые потери и то, что это только первый матч 1/4 финала, мы должны правильно выбрать стратегию, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Ни о какой мести говорить нет смысла. У каждой игры своя история. И прошлые результаты никак не влияют на курс, взятый нашей командой. Не надо думать о событиях прошлого года. Нужно получить удовольствие от испытания, которое нам выпало. "Ливерпуль" невероятно силен, на "Энфилде" в 16 матчах они лишь дважды сыграли вничью.

Но мы прекрасно знакомы с соперником и его возможностями. Пепе и Эррера дисквалифицированы, но оба попросили слетать в Ливерпуль вместе с командой. Всегда важно, когда с нами рядом два таких опытных игрока, у которых богатый опыт игры капитаном. Конечно, никто не хотел встречаться с "Ливерпулем", но все мы очень амбициозны. Важно то, что покажет команда в конкретный вечер. Наша судьба в Лиге чемпионов зависит от двух предстоящих поединков. Но нужно идти к цели шаг за шагом. В принципе, у нас все готово. Мы только не знаем, сможет ли сыграть Алекс Теллес. Если не сможет, то одну деталь нужно будет поменять. Но я думаю, что если мы воплотим в жизнь свой план на эту игру, то сможем добиться хорошего результата.

Матч "Ливерпуль" - "Порту" начнется в 22.00 по московскому времени.

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