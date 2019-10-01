Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Матч начнется в 10 вечера по Москве, следующая игра в Екатеринбурге в 11:30. Насколько это вообще может быть проблемой для команды — и отдельно то, что завтра игра начнется поздно. И то, что будет такой скачок в воскресенье.

— Не мы назначаем время матчей — и поздним вечером, и ранним утром играть неприятно, есть дискомфорт. Есть определенные минусы, но ничего не поделаешь. Готовы играть в любое время, раз есть требования.

— Азмун не был готов играть 90 минут в Москве. Готов ли сейчас? И снова о Малкоме — сколько еще ждать его возвращения?

— Азмун пропустил определенное количество времени. Мы надеемся, что в этой игре он будет смотреться лучше. По Малкому — вопрос. Завтра ждать его не стоит точно. Когда его ждать — не могу точно сказать. Так случается, что травм в какой-то период времени больше, чем хотелось бы. Естественно, это важный для нас игрок, и мы больше всех хотим видеть его на тренировочном поле и в официальных играх. Но проблемы — часть нашей работы.

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