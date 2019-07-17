"Селтик" обыграл "Сараево" и вышел во второй отборочный раунд ЛЧ

"Селтик" одержал победу над "Сараево" (2:1) во втором матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Шотландцы по сумме двух игр прошли в следующую стадию турнира.
В составе "Селтика" отличились полузащитники Райан Кристи и Каллум Макгрегор.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Селтик" (Шотландия) – "Сараево" (Босния и Герцеговина) – 2:1 (1:0)
Голы: Кристи, 26 (1:0). Татар, 62 (1:1). Макгрегор, 75 (2:1).
Судья: Дюрье (Люксембург).
17 июля. Глазго. Стадион "Селтик Парк".
Общий счет: 5:2
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