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Сегодня должен был состояться финал Лиги чемпионов. Кто бы в нем сыграл?

17:45
Коллаж победителей Лиги чемпионов. Фото Bleacher Report
Коллаж победителей Лиги чемпионов. Фото Bleacher Report

Сегодня, 30 мая, должен был по первоначальному плану состояться финал Лиги чемпионов. Игра должна была пройти 30 мая на стадионе в Стамбуле.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен после четырех из восьми ответных матчей 1/8 финала. Новые даты проведения турнира еще не установлены.

Портал Bleacher Report в честь несостоявшегося финала сделал эффектный коллаж из победителей турнира прошлых лет.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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