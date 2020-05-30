Сегодня должен был состояться финал Лиги чемпионов. Кто бы в нем сыграл?

Сегодня, 30 мая, должен был по первоначальному плану состояться финал Лиги чемпионов. Игра должна была пройти 30 мая на стадионе в Стамбуле.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен после четырех из восьми ответных матчей 1/8 финала. Новые даты проведения турнира еще не установлены.

Портал Bleacher Report в честь несостоявшегося финала сделал эффектный коллаж из победителей турнира прошлых лет.