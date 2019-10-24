Себастьян Кель: «Боруссии» чего-то не хватило в матче с «Интером»

Генеральный менеджер дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель после поражения от «Интера» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда не заслуживала поражения с таким счетом.

— Сегодня чего-то не хватило. Мы слишком мало атаковали числом в чужой штрафной площади, — цитирует пресс-служба УЕФА Келя. — И все же мы не заслуживали поражения с таким счетом. У тренера была идея, как поменять игру, и она неплохо работала. Мы мало что позволили сопернику в атаке, но проспали первый гол. Не думаю, что в этом поражении нужно винить нашу тактическую схему.