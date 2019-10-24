Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Себастьян Кель: «Боруссии» чего-то не хватило в матче с «Интером»

03:37

Генеральный менеджер дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель после поражения от «Интера» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда не заслуживала поражения с таким счетом.

— Сегодня чего-то не хватило. Мы слишком мало атаковали числом в чужой штрафной площади, — цитирует пресс-служба УЕФА Келя. — И все же мы не заслуживали поражения с таким счетом. У тренера была идея, как поменять игру, и она неплохо работала. Мы мало что позволили сопернику в атаке, но проспали первый гол. Не думаю, что в этом поражении нужно винить нашу тактическую схему.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир