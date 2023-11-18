Саудовские футбольные клубы с высокой вероятностью примут участие в европейской Лиге чемпионов

Саудовские футбольные клубы с большой долей вероятности примут участие в европейской Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Legalbet.

По информации источника, в УЕФА заинтересованы в приглашении клубов из Саудовской Аравии, поскольку это будет выгодно с финансовой точки зрения. Так, в организации не против участия в ЛЧ «Аль-Насра», за которую выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее журналист Али Аль-Харби заявил, что УЕФА может пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов.

В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 «Аль-Наср» после 13 туров занимает 2-е место, набрав 31 очко.