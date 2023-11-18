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Сегодня, 15:25

Саудовские футбольные клубы с высокой вероятностью примут участие в европейской Лиге чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Саудовские футбольные клубы с большой долей вероятности примут участие в европейской Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Legalbet.

По информации источника, в УЕФА заинтересованы в приглашении клубов из Саудовской Аравии, поскольку это будет выгодно с финансовой точки зрения. Так, в организации не против участия в ЛЧ «Аль-Насра», за которую выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее журналист Али Аль-Харби заявил, что УЕФА может пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов.

В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 «Аль-Наср» после 13 туров занимает 2-е место, набрав 31 очко.

Источник: https://legalbet.ru/news/saudovskie-futbolnie-klubi-s-visokoj-veroyatnostyu/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аль-Наср
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