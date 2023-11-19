В РФС заявили, что подумают над идеей ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной»

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о возможном проведении ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной».

«Это хорошая идея, потому «Рубин» становился чемпионом, и много значимых футболистов как нашей страны, так и других стран выступали за клуб из Татарстана, — приводит Metaratings.ru слова Терешина. — Есть там и культовый тренер — Курбан Бердыев. Не могу сейчас обещать, что мы проведем игру «Рубина» и «Барселоны», но подумать в эту сторону с клубом и руководством Республики точно стоит. Молодое поколение Татарстана тоже должно знать и гордиться историей своей команды. Победа над каталонском клубом, безусловно, является таковым событием».

20 октября 2009 года «Рубин» под руководством Курбана Бердыева в гостях обыграл действующего победителя турнира «Барселону» Пепа Гвардиолы со счетом 2:1. Кроме того, в 2009-м казанцы во второй раз подряд стали чемпионами России.