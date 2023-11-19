Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:51

В РФС заявили, что подумают над идеей ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о возможном проведении ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной».

«Это хорошая идея, потому «Рубин» становился чемпионом, и много значимых футболистов как нашей страны, так и других стран выступали за клуб из Татарстана, — приводит Metaratings.ru слова Терешина. — Есть там и культовый тренер — Курбан Бердыев. Не могу сейчас обещать, что мы проведем игру «Рубина» и «Барселоны», но подумать в эту сторону с клубом и руководством Республики точно стоит. Молодое поколение Татарстана тоже должно знать и гордиться историей своей команды. Победа над каталонском клубом, безусловно, является таковым событием».

20 октября 2009 года «Рубин» под руководством Курбана Бердыева в гостях обыграл действующего победителя турнира «Барселону» Пепа Гвардиолы со счетом 2:1. Кроме того, в 2009-м казанцы во второй раз подряд стали чемпионами России.

Источник: metaratings.ru
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Гуменник выдал победный «Рамштайн», а Синицына удачно вернулась после перелома
Опубликовано первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ
В Благовещенске начали проверку после смерти потерявшей сознание в детсаду девочки
ОАК запатентовала новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саудовские футбольные клубы с высокой вероятностью примут участие в европейской Лиге чемпионов

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости