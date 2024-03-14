Санчо объяснил, за счет чего «Боруссия» обыграла ПСВ в Лиге чемпионов

Нападающий «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал победу над ПСВ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет тяжело, но у нас было преимущество, потому что мы играли перед нашими болельщиками. В раздевалке мы поговорили, и я понял, что мы в деле. Мы были серьезно настроены и придерживались своего плана на игру с первого и до последнего свистка. Невероятно рад, что победили.

Большое облегчение. Нет чувства лучше, чем это. Я рад, что мне удалось забить гол для команды. Дортмундская «Боруссия» всегда будет занимать особенное место в моем сердце, ведь здесь я сделал себе имя. Я очень благодарен клубу и моим товарищам по команде за веру в меня», — цитирует пресс-служба УЕФА Санчо.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.