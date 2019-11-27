Руди Гарсия: «Мы проиграли не из-за судей. Нельзя было пропускать в конце тайма»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия на пресс-конференции прокомментировал итог матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (0:2).

— Надо было лучше играть и выигрывать, чтобы решать все вопросы о выходе в следующий этап уже сейчас. Если не выигрывать, то хотя бы увозить отсюда ничью. Мы ожидали, что соперник будет плотно играть в защите, быстро действовать на контратаках. В первом тайме нам не хватило хладнокровия, во втором тайме 15 минут мы действовали хорошо, а потом — слишком стереотипно.

— Почему Денайер вышел в опорной зоне?

— Нужен был более опытный игрок в центре, нам не хватало крепкого парня. Надо было весь матч играть, как в первые 15 минут второго тайма, и не пропускать в последние 5 минут первого тайма.

— Может быть, вам стоило сыграть на контратаках?

— Мы оба раза пропустили, когда прижались к своим воротам. Нам надо было играть выше и плотнее действовать в прессинге.

— Не кажется ли вам, что Азмун нарушил правила на Марсале во время первого гола?

— Нет никаких комментариев, мы доверяем судьям и не обсуждаем их решения. Мы проиграли не из-за судей. (Гоша Чернов)