18:00 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с "Атлетико", он оштрафован на 20 тысяч евро

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УЕФА не стал дисквалифицировать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду за поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0), информирует официальный сайт организации. 34-летний португалец повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам.

Роналду оштрафован на 20 тысяч евро. Такое же наказание постигло и Симеоне по итогам первого матча.

В текущем сезонге Роналду провел 7 матчей за "Ювентус" в Лиге чемпионов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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