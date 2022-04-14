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«Горжусь тем, чего мы добились». Симеоне — о противостоянии с «Манчестер Сити»

Симеоне прокомментировал ничью «Атлетико» с «Манчестер Сити»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диего Симеоне.
Фото AFP

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное. Как бы ты не играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Реал», который прошел «Челси».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034660--atletico-vs-man-city/
Диего Симеоне
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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