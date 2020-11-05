Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (4:1).

— Результатом довольны, но могли сыграть намного лучше, — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА. — Мы сделали много ошибок, может быть, потому, что немного расслабились, когда результат был уже обеспечен. Мы довольны победой, но нам еще предстоит стать лучше.

Я много разговариваю со своими игроками, но решение остается за ними. Думаю, мы несколько раз принимали неправильное решение, особенно перед воротами. Иногда нужно быть менее эгоистичным.