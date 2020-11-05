«Результатом довольны, но могли сыграть намного лучше». Пирло — о победе над «Ференцварошем»
04:16
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (4:1).
— Результатом довольны, но могли сыграть намного лучше, — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА. — Мы сделали много ошибок, может быть, потому, что немного расслабились, когда результат был уже обеспечен. Мы довольны победой, но нам еще предстоит стать лучше.
Я много разговариваю со своими игроками, но решение остается за ними. Думаю, мы несколько раз принимали неправильное решение, особенно перед воротами. Иногда нужно быть менее эгоистичным.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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