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«Результатом довольны, но могли сыграть намного лучше». Пирло — о победе над «Ференцварошем»

04:16
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (4:1).

— Результатом довольны, но могли сыграть намного лучше, — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА. — Мы сделали много ошибок, может быть, потому, что немного расслабились, когда результат был уже обеспечен. Мы довольны победой, но нам еще предстоит стать лучше.

Я много разговариваю со своими игроками, но решение остается за ними. Думаю, мы несколько раз принимали неправильное решение, особенно перед воротами. Иногда нужно быть менее эгоистичным.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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