"Реал" - "Аякс": Винисиус и де Йонг сыграют с первых минут

"Реал" и "Аякс" объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет форвард "королевского клуба" Винисиус, а также хавбек команды из Амстердама Френки де Йонг.

Состав "Реала": Куртуа - Карвахаль, Варан, Начо, Регилон - Кроос, Модрич, Каземиру - Васкес, Бензема, Винисиус.

Состав "Аякса": Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Бек, Шене, де Йонг - Зиеш, Тадич ван де Бек - Нерес.

Первый матч между этими командами завершился победой "Реала" со счетом 2:1.

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