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Сегодня, 21:20

Рамос может пропустить матчи против «Реала» в Лиге чемпионов

Серхио Рамос может пропустить матчи «ПСЖ» в Лиге чемпионов против «Реала»
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Он может не успеть восстановиться после очередной травмы, сообщает Le Parisien.

Испанец пропустил большую часть нынешнего сезона из-за повреждения. По мнению медицинского штаба, он форсировал возвращение на поле, что привело к новому повреждению.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

Напомним, что Рамос подписал с «ПСЖ» контракт летом, до этого много лет выступая именно за «Реал».

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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