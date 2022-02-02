Рамос может пропустить матчи против «Реала» в Лиге чемпионов

Серхио Рамос может пропустить матчи «ПСЖ» в Лиге чемпионов против «Реала»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Он может не успеть восстановиться после очередной травмы, сообщает Le Parisien.

Испанец пропустил большую часть нынешнего сезона из-за повреждения. По мнению медицинского штаба, он форсировал возвращение на поле, что привело к новому повреждению.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

Напомним, что Рамос подписал с «ПСЖ» контракт летом, до этого много лет выступая именно за «Реал».