УЕФА отозвал претензии к пиццерии из-за названия «Лига шампиньонов»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал все претензии к немецкой пиццерии Pizza Wolke из-за блюда в меню под названием «Лига шампиньонов», сообщает Bild.

31 января представители Pizza Wolke сообщили в Instagram, что УЕФА подал в суд на предприятие из-за блюда «Лига шампиньонов». Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по поводу названия пиццы.

Лига чемпионов проводится УЕФА с 1992 года, ранее турнир назывался Кубком европейских чемпионов.