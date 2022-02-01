Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:16

УЕФА отозвал претензии к пиццерии из-за названия «Лига шампиньонов»

Иван Шитик
Корреспондент

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал все претензии к немецкой пиццерии Pizza Wolke из-за блюда в меню под названием «Лига шампиньонов», сообщает Bild.

31 января представители Pizza Wolke сообщили в Instagram, что УЕФА подал в суд на предприятие из-за блюда «Лига шампиньонов». Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по поводу названия пиццы.

Лига чемпионов проводится УЕФА с 1992 года, ранее турнир назывался Кубком европейских чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости