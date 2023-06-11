Радченко заявил, что «Манчестер Сити» удержал победу над «Интером» за счет вратаря

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко рассказал, что помогло «Манчестер Сити» одержать победу в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Манчестер Сити» удержал победу за счет своего вратаря Эдерсона, который в ключевых моментах спас команду. Очень здорово отстоял, здорово выбирал позицию и предчувствовал моменты. На мой взгляд, это лучший игрок матча. В целом, благодаря ему «Манчестер Сити» победил. «Интер» навязал очень жесткую борьбу «Манчестер Сити» к которой он, может быть, не привык. Причем на всех участках поля. Обычно против «Манчестер Сити» практически все команды просто откатываются назад и играют на контратаках. Здесь «Интер» попытался, прежде всего, не дать «Манчестер Сити» контролировать мяч свободно. Поэтому у них возникали проблемы. Ну и замена Де Брюйне, кажется, тоже в планы Гвардиолы не входила. «Интер» — молодцы. Индзаги выбрал очень правильную тактику, но это футбол. И так случилось, что чего-то не хватило, совсем немножко «Интеру» чтобы хотя бы довести этот матч до пенальти», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0. Родри стал автором единственного забитого мяча в финальном поединке.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.