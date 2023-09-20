Пулишич остался доволен игрой «Милана» в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» в групповом турнире Лиги чемпионов (0:0).

«Это был хороший матч с множеством возможностей, но мы не смогли его выиграть. В футболе нужно уметь справляться с поражениями, но прелесть такого требовательного календаря в том, что сразу же нужно провести еще один матч, чтобы доказать свою значимость», — приводит Goal слова футболиста.

После этой встречи «Милан» с 1 очком занимает 3-е место в группе F. 4 октября команда отправится в гости к «Боруссии» Дортмунд.