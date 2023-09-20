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Бернарду Силва может пропустить ближайшие матчи «Манчестер Сити» из-за травмы, полученной в ЛЧ

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме полузащитника команды Бернарду Силвы.

«Я еще не разговаривал с врачами, но, судя по всему, он не сможет принять участие в следующих играх», — сказал тренер.

Силва получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1) и был заменен на 44-й минуте встречи.

«Ман Сити» набрал 3 очка и вместе с «Лейпцигом» лидирует в группе G. В следующем туре команда Гвардиолы отправится в гости к «Лейпцигу». Матч пройдет 4 октября. В АПЛ горожане 23 сентября встретятся с «Ноттингемом», а 27-го числа сыграют с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/bernardo-silva-injury-man-city-pep-guardiola-arsenal-b1108145.html
Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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