«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года

«ПСЖ» обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20 и вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года.

Тогда, в сезоне-1994/95 клубом руководил Луис Фернандес, и парижане в 1/2 финала проиграли по сумме двух игр «Милану» (0:1, 0:2), который в финале уступил «Аяксу» (0:1). Примечательно, что 12 августа «ПСЖ» отметил юбилей — парижскому клубу исполнилось 50 лет.

Игра состоялась на нейтральном поле в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне, начиная с четвертьфиналов, пройдут в формате «финала восьми», из одноматчевых противостояний в Лиссабоне.