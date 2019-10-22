«ПСЖ» разгромил «Брюгге», одержав третью сухую победу в трех играх, «Реал» победил «Галатасарай»
«ПСЖ» разгромил «Брюгге» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Парижане всухую выиграли три встречи (общий счет — 9:0) и лидируют в таблице.
В другой игр группы «Реал» с минимальным счетом взял верх над «Галатасараем» — 1:0.
Лига чемпионов
Групповой турнир
Группа A
«Брюгге» (Бельгия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:5 (0:1)
Голы: Икарди, 7 (0:1). Мбаппе, 61 (0:2). Икарди, 63 (0:3). Мбаппе, 79 (0:4). Мбаппе, 83 (0:5).
«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Диатта, Ритс, Ванакен, Де Кетеларе (Окереке, 57), Соболь (Баланта, 80), Тау, Деннис (Опенда, 76).
«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Диалло, 72), Маркиньюс, Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 52).
Предупреждения: Шупо-Мотинг, 15. Де Кетеларе, 33. Верратти, 73. Ритс, 77. Менье, 85.
Судья: Зиберт (Германия).
22 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».
«Галатасарай» (Турция) — «Реал» (Испания) — 0:1 (0:1)
Гол: Кроос, 18.
«Галатасарай»: Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо, Донк (Фегули, 46), Н`Зонзи, Сери (Эмре Мор, 77), Беланда (Эмер Байрам, 67), Андоне, Бабел.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Вальверде (Хамес Родригес, 79), Родригу (Йович, 82), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 79).
Предупреждения: Сери, 46. Н`Зонзи, 68. Кроос, 90+1. Куртуа, 90+2. Маркан, 90+3. Мариану, 90+4.
Судья: Орсато (Италия).
22 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/groups/