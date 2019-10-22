«ПСЖ» разгромил «Брюгге», одержав третью сухую победу в трех играх, «Реал» победил «Галатасарай»

«ПСЖ» разгромил «Брюгге» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Парижане всухую выиграли три встречи (общий счет — 9:0) и лидируют в таблице.

В другой игр группы «Реал» с минимальным счетом взял верх над «Галатасараем» — 1:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа A

«Брюгге» (Бельгия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:5 (0:1)

Голы: Икарди, 7 (0:1). Мбаппе, 61 (0:2). Икарди, 63 (0:3). Мбаппе, 79 (0:4). Мбаппе, 83 (0:5).

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Диатта, Ритс, Ванакен, Де Кетеларе (Окереке, 57), Соболь (Баланта, 80), Тау, Деннис (Опенда, 76).

«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Диалло, 72), Маркиньюс, Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 52).

Предупреждения: Шупо-Мотинг, 15. Де Кетеларе, 33. Верратти, 73. Ритс, 77. Менье, 85.

Судья: Зиберт (Германия).

22 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

«Галатасарай» (Турция) — «Реал» (Испания) — 0:1 (0:1)

Гол: Кроос, 18.

«Галатасарай»: Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо, Донк (Фегули, 46), Н`Зонзи, Сери (Эмре Мор, 77), Беланда (Эмер Байрам, 67), Андоне, Бабел.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Вальверде (Хамес Родригес, 79), Родригу (Йович, 82), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 79).

Предупреждения: Сери, 46. Н`Зонзи, 68. Кроос, 90+1. Куртуа, 90+2. Маркан, 90+3. Мариану, 90+4.

Судья: Орсато (Италия).

22 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».