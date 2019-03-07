"ПСЖ" дома проиграл "Манчестер Юнайтед" и вылетел из Лиги чемпионов

"ПСЖ" дома проиграл "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). В первом тайме на дубль Ромелу Лукаку хозяева ответили одним голом Хуана Берната. В концовке встречи Маркус Рэшфорд реализовал пенальти.

Таким образом, в четвертьфинал вышел английский клуб несмотря на то, что "ПСЖ" в Англии одержал победу со счетом 2:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:3 (1:2)

Голы: Лукаку, 2 (0:1). Бернат, 12 (1:1). Лукаку, 30 (1:2). Рэшфорд, 90+4 - с пенальти (1:3).

"ПСЖ": Буффон, Керер (Менье, 70), Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Дани Алвес (Кавани, 90+5), Верратти, Маркиньюс, Дракслер (Паредес, 70), Ди Мария, Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Байи (Далот, 36), Шоу, Янг (М.Гринвуд, 87), Фред, Мактоминэй, Перейра (Чонг, 80), Лукаку, Рэшфорд.

Предупреждения: Ди Мария, 34. Паредес, 75. Шоу, 90+9.

Судья: Скомина (Словения).

6 марта. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Первый матч - 2:0.