В среду, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В первой игре победу одержал немецкий клуб. В составе дормундцев дубль оформил Эрлин Холанн. За французскую команду гол забил Неймар.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Боруссия» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Боруссия»