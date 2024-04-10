Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:45

«ПСЖ» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» начнется в 22:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP

«ПСЖ» и «Барселона» сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Первая игра состоится в Париже, Франция, на стадионе «Парк Принцев». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «ПСЖ» — «Барселона» будет доступна на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Также на телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

Ответная игра состоится в Барселоне 16 апреля.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Читайте также
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
«Атлетико» — «Боруссия»: мадридцы открыли счет
«ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Дьяков считает «ПСЖ» фаворитом в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил игру Йошки Гвардиола в матче с «Реалом»
«Атлетико» — «Боруссия»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Барселона»: Мбаппе и Ямаль выйдут в старте на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррагер: «В финал Лиги чемпионов выйдут «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире
Новости
RSS RSS
Все новости