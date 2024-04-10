«ПСЖ» и «Барселона» сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Первая игра состоится в Париже, Франция, на стадионе «Парк Принцев». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «ПСЖ» — «Барселона» будет доступна на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Также на телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

Ответная игра состоится в Барселоне 16 апреля.

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