Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в преддверии старта в Лиге чемпионов поделился мнением по поводу травмированных игроков команды. 21 октября железнодорожникам предстоит выездная игра с «Зальцбургом».

— Влад Игнатьев? У нас отсутствуют некоторые игроки, это правда, — сказал Николич. — Почти четыре месяца сумасшедший график, когда игры через три дня. Было бы здорово иметь всех в распоряжении, включая Влада. Предпочитаю говорить о тех, кто здоров. Мы уважаем оппонентов, но верим в свою команду. (Наталья Юрина)