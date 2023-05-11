Попов: «У «Милана» без Леау большие проблемы в атаке»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» (0:2).

«Интер» выглядел более убедительно. «Милан» надломили два быстрых забитых гола «Интера». Были эпизоды, когда «Милан» вроде бы как немножко встрепенулся, но не более того. «Интер» победил уверенно и заслуженно. Без Леау, конечно, у «Милана» большие проблемы в атаке», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Попова.

Ответная игра состоится в Милане 16 мая. В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Следующая встреча между командами пройдет 17 мая.