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Сегодня, 12:52

Камоцци — о поражении «Милана»: «Отсутствие Леау сыграло важную роль»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Итальянский агент, бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Интера» над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Думаю, «Милан» нашел сильный и целеустремленный «Интер». Отсутствие Леау, безусловно, сыграло важную роль, но не может объяснить ту разницу, которая наблюдалась вчера на поле, особенно в первом тайме», — сказал Камоцци «СЭ».

Рафаэл Леау получил травму бедра в матче 34-го тура серии А с «Лацио» и не попал в заявку на первый матч с «Интером».

Ответный матч «Интер» — «Милан» состоится 16 мая.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Франко Камоцци
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