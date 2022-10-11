Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

11 октября, 06:15

Пиоли: «Милан» должен показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью. Мы очень разочарованы своей игрой на «Стэмфорд Бридж». Надо извлечь уроки из своих ошибок и допускать их меньше. «Милан» не может жить в сомнениях и колебаниях, игроки на поле должны показывать футбол соответствующего уровня. Нам нечего бояться. Нас ждет очередной матч, и мы должны постараться сыграть на своем уровне», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Милан» — «Челси» пройдет 11 октября и начнется в 22.00 мск.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
Стефано Пиоли
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поттер: «Челси» очень хочет выиграть на «Сан-Сиро»

Гвардиола заявил о намерении «Ман Сити» выйти из группы после матча с «Копенгагеном»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости