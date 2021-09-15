«Отличное начало». Левандовски — о разгромной победе над «Барселоной»
04:29
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что мюнхенцы отлично стартовали в групповом турнире.
«Отличное начало в Лиге чемпионов», — написал Левандовски в Instagram.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» проведет 29 сентября. Соперником будет киевское «Динамо».
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