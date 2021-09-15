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«Отличное начало». Левандовски — о разгромной победе над «Барселоной»

04:29
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что мюнхенцы отлично стартовали в групповом турнире.

«Отличное начало в Лиге чемпионов», — написал Левандовски в Instagram.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» проведет 29 сентября. Соперником будет киевское «Динамо».

Барселона — Бавария

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры