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Сутормин рассказал, какой у «Зенита» был план на игру с «Челси»

04:49
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после поражения от «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов отметил, что российской команде было непросто.

— Тяжелый, тяжелый матч, — цитирует пресс-служба клуба Сутормина. — «Челси» больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли.

— Показалось, в середине второго тайма «Зенит» чуть покинули силы. Так ли это?

— Возможно. Скорости другие, и к этому нужно быстро привыкать. После любой ошибки и потери мяча приходится очень долго его отнимать, так что, конечно, всем было непросто. «Челси» такой соперник, что их сила и контроль не позволили нам создать моменты в конце игры.

— Какой был план на игру?

— Хорошо сыграть в обороне и по возможности создавать моменты у чужих ворот. В целом в первом тайме хорошо, думаю, действовали. Нам нужно избавляться от простых ошибок. Моментами торопимся, теряем, и приходится потом долго отнимать мяч. Надеюсь, сделаем правильные выводы. Следующие матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов — очень важны для нас. Будем стараться порадовать наших болельщиков, тем более что домашняя квота увеличилась. Всех ждем на «Газпром Арене».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.

Челси — Зенит

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-15-aleksey-sutormin-esli-budem-pokazyvat-takuyu-zhe-igru-menshe-teryaya-myach-to-svoi-ochki-smozhem-vzya.htm

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Евгений Козинов все материалы автора

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