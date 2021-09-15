Дуглас Сантос признался, что капитанская повязка добавляла ему мотивации в матче с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Дуглас Сантос после поражения от «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов признал, что игра была хорошей. Также он добавил, что капитанская повязка прибавила ему мотивации.

— Это была хорошая игра, — цитирует пресс-служба клуба Сантоса. — Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всё же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.

— Вы сегодня вывели команду на матч с капитанской повязкой. Давило ли это на вас?

— Нет, это было дополнительной мотивацией — быть капитаном и лидером этой команды. Но эта мотивация всегда внутри меня, всегда на первом месте независимо от повязки — помогать команде, брать с ней титулы, хорошо выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России. Но сегодняшний статус капитана — особенное событие для меня, я ему очень рад.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.