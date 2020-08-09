Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов
00:05
В субботу, 8 августа, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале будут сыграны следующие встречи:
12 августа. «Аталанта» — «ПСЖ»;
13 августа. «Лейпциг» — «Атлетико»;
14 августа. «Барселона» — «Бавария»;
15 августа. «Манчестер Сити» — «Лион».
Напомним, что все оставшиеся игры Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате одного матча. В полуфинале будут следующие пары:
«РБ Лейпциг"/"Атлетико» — «Аталанта"/"ПСЖ»;
«Манчестер Сити"/"Лион» — «Барселона"/"Бавария».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...