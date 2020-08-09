Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов

В субботу, 8 августа, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале будут сыграны следующие встречи:

12 августа. «Аталанта» — «ПСЖ»;

13 августа. «Лейпциг» — «Атлетико»;

14 августа. «Барселона» — «Бавария»;

15 августа. «Манчестер Сити» — «Лион».

Напомним, что все оставшиеся игры Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате одного матча. В полуфинале будут следующие пары:

«РБ Лейпциг"/"Атлетико» — «Аталанта"/"ПСЖ»;

«Манчестер Сити"/"Лион» — «Барселона"/"Бавария».