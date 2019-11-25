Олег Шатов: «В России нет ни одной команды уровня «Лейпцига»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не считает, что «Лейпциг» играл значительно лучше его команды в матчах Лиги чемпионов. В двух матчах немецкий клуб одержал две победы — 2:1 и 2:0.

— Я уже играл в этом турнире, мы выходили из группы в 1/8 финала. Так что ничего удивительного. Мы знали, что будут серьезные соперники — победители и призеры национальных чемпионатов. Интересно сравнить себя с ними, проверить свои силы, понять, чего ты стоишь на данный момент, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — «Лейпциг» — самый серьезный соперник в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру. Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига».

В следующем матче Лиги чемпионов «Зенит» примет «Лион». Игра состоится 27 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.