Одной загадкой меньше: Моуринью раскрыл, что сказал Гвардьоле в полуфинале Лиги чемпионов-2009/10

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскрыл содержание диалога с Хосепом Гвардьолой в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2009/10. Тогда Моуринью возглавлял «Интер», а Гвардьола — «Барселону». В первой игре команда Моуринью победила 3:1, ответная встреча завершилась победой «Барсы».

Во второй игре хавбек «Интера» Тиагу Мотта был удален с поля, но итальянцам удалось удержать нужный счет и выйти в финал.

— Я заметил, как на скамейке «Барселоны» начали праздновать будто уже выиграли, — цитирует Marca Моуринью. — Гвардьола подозвал Ибрагимовича и стал обсуждать тактику при составе 11 против 10. Я сказал ему: «Не начинай праздновать. Матч еще не закончился».

Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли 0:1, мы победили при сумасшедших обстоятельствах 3:2.

В финале «Интер» победил «Баварию» 2:0 и взял в том сезоне три трофея — чемпионат, Кубок Италии и Лигу чемпионов.