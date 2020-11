Объявлены претенденты на премию Globe Soccer в номинациях «Игрок года», «Тренер года» и «Клуб года», сообщает официальный сайт организации.

За приз лучшему футболисту поборются Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема ( «Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньюс («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»).

? And the nominees for the PLAYER OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Man? and Serge Gnabry

???

? VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/NDSUtHqhrO