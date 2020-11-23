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Объявлены претенденты на премию Globe Soccer в номинациях «Игрок года», «Тренер года» и «Клуб года»

17:25
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Объявлены претенденты на премию Globe Soccer в номинациях «Игрок года», «Тренер года» и «Клуб года», сообщает официальный сайт организации.

За приз лучшему футболисту поборются Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема ( «Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньюс («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»).

На приз лучшему тренеру претендуют Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Тухель («ПСЖ»).

За право называться лучшим клубом года поспорят «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал», «Севилья».

Церемония награждения победителей пройдет 27 декабря, проголосовать можно по ссылке.

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