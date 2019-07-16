"Нымме Калью" обыграл "Шкендию" и вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Нымме Калью" переиграл "Шкендию" (2:1) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов по сумме двух встреч.

В составе победителей отличились Максимилиано Удже и Лилиу. За македонский клуб забил Агим Ибраими.

Первый матч завершился победой "Шкендии". Соперником "Нымме Калью" во втором раунде будет победитель пары "Селтик" – "Сараево".

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Шкендия" (Македония) – "Нымме Калью" (Эстония) – 1:2 (0:1)

Голы: Удже, 6 (0:1). Ибраими, 62 – с пенальти (1:1). Лилиу, 90+1 (1:2).

Судья: Бьери (Швейцария).

16 июля. Тетово. Стадион "Gradski Stadion".

Первый матч: 1:0

Все о Лиге чемпионов - здесь