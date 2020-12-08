Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал о том, сможет ли он сыграть.

— Матч с «Атлетико» вы пропустили. Завтра сыграете с «Локомотивом»? И как оцените действия сменщика Нюбеля?

— Нам есть чему учиться с Нюбелем друг у друга. Тренер решает, кому отдохнуть. Мы с Левандовски остались неделю назад в Мюнхене, передохнули. Вопрос к тренеру — кто сыграет завтра.

(Константин Алексеев)