УЕФА вместе с Лигой чемпионов увеличит число матчей в Лиге Европы и Лиге конференций

В понедельник, 19 апреля, УЕФА утвердил новый формат клубных турниров с сезона-2024/25. Союз увеличит количество матчей в групповом турнире не только Лиги чемпионов, но и в Лиге Европы и в Лиге конференций.

Подробности формата

Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).



Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36.

Лига чемпионов УЕФА останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.



Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.



Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.

Все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.