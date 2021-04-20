Перес назвал абсурдом новый формат Лиги чемпионов

Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал изменения формата Лиги чемпионов.

19 апреля УЕФА утвердил новый формат клубных турниров с сезона-2024/25. Союз увеличит количество матчей в групповом турнире не только Лиги чемпионов, но и в Лиге Европы и в Лиге конференций.

«Новый формат Лиги чемпионов — это нечто абсурдное. У меня нет личного интереса в Суперлиге, я не владелец «Реала», а президент. Я только хочу спасти футбол», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.