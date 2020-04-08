Нолито назвал самые яркие воспоминания о России

Полузащитник «Севильи» и сборной Испании Нолито в интервью «Известиям» рассказал, чем его запомнилась Россия. Испанец играл против «Спартака» и «Краснодара» в еврокубках.

— Вы играли против российских клубов в еврокубках. Какие самые яркие воспоминания остались от нашей страны?

— В Москве мы были с «Севильей» и тогда крупно уступили «Спартаку» (1:5). Правда, по итогам группового турнира мы оказались выше москвичей. Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет. Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион «Краснодара» и есть мое главное воспоминание о России.

— Тогда «Краснодар» обыграл «Севилью», а в составе вашей команды был Квинси Промес, хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за «Спартак». Как думаете, почему у него не получилось в «Севилье»?

— Куинси — очень сильный игрок, что он и доказывает в «Аяксе». Мы не так давно общались, и я видел его статистику в чемпионате Голландии. Она впечатляет. Думаю, что Промес еще не раз заставит футбольных экспертов говорить о себе. Просто «Севилья» оказалась не его командой. Такое бывает, хотя наш босс Рамон Мончи практически не ошибается при выборе новичков.