Нико Ковач об инциденте в игре со «Спартой»: «Мы выиграли матч против расизма»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал расистский инцидент в матче отборочного турнира Лиги чемпионов против «Спарты» (2:0). Болельщики чешского клуба ухали в адрес полузащитника гостей Орельена Тшуамени. Из-за этого игра была приостановлена.

«Мы выиграли матч, но этот инцидент неизбежно привлекает к себе внимание, — цитирует Ковача официальный сайт клуба. Мы ошеломлены тем, что такие вещи все еще происходят в ХХI веке на футбольном поле и в обществе. Мы все равным, мы находимся здесь, чтобы играть в футбол.

Должен сказать, что я горжусь своими игроками, так как они правильно отреагировали. Моим игрокам было очень грустно из-за этого, но я сказал им: «Вы здесь, чтобы играть в футбол. Я знаю, что вы расстроены, и я понимаю, что очень сложно понять, как такое возможно, но мы должны продолжать.

Мы выиграли наш матч на поле и матч против расизма. Думаю, это был самый главный месседж сегодня вечером. Важно отметить, что это небольшая часть болельщиков, меньшинство, которое виновато в случившемся».

Тшуамени открыл счет в игре с передачи Александра Головина. Ответный матч пройдет 10 августа.